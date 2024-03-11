Ожидается, что завтра во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Байера" за " Карабах " на стадионе в Леверкузене будут болеть более тысячи азербайджанских болельщиков.

Многие приедут на "БайАрену" из других европейских стран. Есть и те, кто прилетел из Баку. Но, наверное, самым необычным фанатом "Карабаха" завтра будет Алек Адамсон. 36-летний американец с азербайджанскими корнями прилетел в Германию из Бостона, где он живет уже 20 лет.

Мы встретили Алека у "БайАрены", когда он в мегафон скандировал различные кричалки в честь "Карабаха".

На плечах у болельщика флаг Азербайджана, а в руках плакат со следующим содержанием: "Мы солдаты Гурбанова. Мы здесь, чтобы победить. Я приехал из Бостона для поддержки".

"Я решил, что полечу на все выездные матчи "Карабаха" в плей-офф, - рассказывает Алек. - Был в Браге, где "Карабах" победил 4:2. Теперь добрался до Леверкузена и надеюсь, что снова принесу нашему клубу удачу (улыбается)".

Алек надеется, что на Леверкузене его европейские выезды на матчи агдамской команды не закончатся: "Впереди сложнейшие 90 минут, но шансы есть! Обязательно приеду и на четвертьфинал, если "Карабах" туда выйдет".