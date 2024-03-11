Президент Литвы призвал не бояться России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад обсудить идею отправки войск на Украину и прекратить проводить «красные линии» в вопросе помощи Киеву.

«Я приветствую идею отправления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам нужно обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которую мы имеем в своем распоряжении», - заявил Науседа. Он уверен, что страх перед реакцией Москвы может быть решающим фактором в соответствующем решении.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены в Украину.