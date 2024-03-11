Автомобиль посольства Грузии попал в ДТП в Азербайджане
В Газахском районе Азербайджана автомобиль посольства Грузии попал в ДТП.
Как передает АПА, авария произошла на территории села Шихлы-2. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в овраг. В результате пострадали два человека.
"В отделение скорой помощи центральной районной больницы доставлены пострадавшие - Хулордава Малхаз (мужчина 1955 г. р.) и Тодуа Яли (женщина 1956 г. р.)", - говорится в сообщении медиков.
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