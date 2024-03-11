Гагаузам призвали привить европейские ценности

Проевропейское правительство Молдавии должно усерднее воспитывать симпатии к ЕС среди жителей Гагаузской автономии, которые в большинстве своем тяготеют к России. Такое мнение выразил вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой в интервью RTVI.

"В Гагаузии у нас, к великому моему личному сожалению, недостаточная политическая поддержка. Но в том, что касается большей или меньшей поддержки, надо работать, надо сотрудничать с нашими гражданами в Гагаузии.

Мы очень открыты в том, чтобы пытаться продвигать те ценности и те материальные блага, если хотите, которые предоставляет Евросоюз. И на самом деле Гагаузия за последние несколько лет очень сильно, очень много помощи получила от Евросоюза и других партнеров, в том числе от Турции, есть лишь дефицит осознания и понимания вот этой помощи", - сказал Попшой.