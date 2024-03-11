Китай и НАТО обсудили войну в Украине

Китай и НАТО провели в Пекине восьмую ежегодную встречу военных представителей, на которой были рассмотрены конфликт в Украине, вопросы безопасности и проблемы, представляющие взаимную озабоченность, сообщила пресс-служба альянса.

"Делегация НАТО во главе с директором службы военного сотрудничества НАТО Дачаном-Тибериу Сербаном встретилась c генерал-майором Яо Цинем, заместителем руководителя отдела международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР", - сообщила пресс-служба НАТО.

Там отметили, что в ходе встречи "обсуждались вопросы, связанные с глобальной и региональной безопасностью", российско-украинская война, а также "вопросы, представляющие взаимную озабоченность". Обе стороны "выразили намерение продолжать консультации", представитель НАТО подчеркнул "взаимовыгодный характер этих переговоров", говорится в сообщении альянса.

Консультации в этом формате проводятся в плановом режиме ежегодно - поочередно в Брюсселе и Пекине.