Украина остановила 12% нефтеперерабатывающих мощностей России

Последние атаки украинских беспилотников стали причиной остановки работы трех нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Таким образом, Россия потеряла 12% ее нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

"Три объекта, которые в течение последних двух дней атаковали украинские беспилотники, обеспечивали около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ", - говорится в сообщении.

Bloomberg уточняет, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани, примерно в 200 километрах от Москвы, давал 17,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год (около 340 000 баррелей в день).

Рязанский НПЗ являлся основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов РФ.

За одну ночь беспилотники СБУ атаковали три завода в России – в городах Рязань, Кстово и Кириши.

12 марта беспилотники вывели из строя один из самых мощных НПЗ в России ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез. Он перерабатывал 5% нефти в стране.