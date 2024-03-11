Леонид Швец, автор haqqin.az 00:26

Нападение на известного российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, на первый взгляд, не является каким-то выдающимся событием на фоне куда более грандиозных и страшных вещей, которые происходят сейчас в мире. Но при пристальном рассмотрении становится очевидно, что это далеко не заурядное происшествие. Напомним, вечером 12 марта, когда Волков приехал во двор своего дома, на него напал неизвестный, разбил стекло автомобиля, распылил слезоточивый газ из баллончика и нанес множественные удары молотком. Почему-то нападающий хотел повредить жертве ногу, он нанес по ней полтора десятка ударов, но сломана оказалась рука: ею Волков, мужчина вполне крупный, защищался.

Как сказал пострадавший: «Из меня хотели сделать отбивную». Дело в том, что при нападении преступник использовал кухонный молоток для отбивки мяса: «Типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга». Подозреваемый пока не задержан. Не исключено, что ему помогал еще кто-то, кого Волков в пылу борьбы не заметил. Литовцы бросили на расследование дела лучшие силы: задействовано антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Очевидно, что базовая версия исходит из того, что Леонид Волков, еще год назад занимавший пост председателя правления Фонда по борьбе с коррупцией и теснейшим образом связанный с Алексеем Навальным, представляет особый интерес для российских спецслужб. За несколько часов до нападения Волков в интервью изданию «Медуза» сказал: «Ключевой риск сейчас — что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь».

Действительно, атака на одного из ключевых соратников Навального неполный месяц спустя после его смерти может лишний раз свидетельствовать, во-первых, о неслучайности этой смерти, во-вторых, о демонстративности преследования противников. А что за границей, в Литве, так тем более показательно: достанем везде, и никакие европы не спасут, не укроют. Наблюдатели сразу стали проводить параллели с нападением агента НКВД Рамона Меркадера, который с ледорубом напал в 1940 году в Мехико на Льва Троцкого, главного оппонента Иосифа Сталина. А из недавней демонстрации возможностей российских спецслужб – убийство в Испании бывшего российского вертолетчика, перелетевшего на сторону Украины. Многие отмечают, что совсем необязательно, чтобы в операции по устрашению Леонида Волкова участвовали непосредственно сотрудники российских спецслужб. Заказ у них могли принять местные криминальные элементы, нередко «конторские» работают чужими руками. Но это уже детали, важные для конкретного дела, но второстепенные для общего видения ситуации.