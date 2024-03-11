Глава нидерландских правых отказался возглавлять правительство

Лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс снимает свою кандидатуру на должность следующего премьер-министра, на которую он претендовал после победы на досрочных парламентских выборах в прошлом году.

Вилдерс признал, что ему не удалось заручиться поддержкой всех партий, с которыми он вел переговоры о коалиции.

"Я хочу правое правительство. Меньше убежища и иммиграции. Нидерландцы прежде всего. Любовь к моей стране и избирателям велика и важнее моей собственной позиции. Я люблю Нидерланды", – добавил он.

Это заявление подтвердило многочисленные сообщения нидерландских СМИ ранее в среду о коалиционных переговорах между четырьмя крупнейшими партиями в парламенте – кроме Партии свободы, это правая Народная партия за свободу и демократию, либеральный "Новый социальный договор" и "Фермерско-гражданское движение".

Между партиями долгое время всплывали заметные противоречия, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых. Теперь они согласились, что единственный путь формирования правительства – отказ партийных лидеров от правительственных должностей.

В таком случае потенциально должен быть сформирован технократический кабинет министров Нидерландов – сценарий, который начал активно обсуждаться еще в прошлом месяце.

По данным нидерландских СМИ, среди потенциальных кандидатов в премьеры рассматривают представителя Лейбористской партии Кима Путтерса, который является посредником в коалиционных переговорах, или бывшего депутата-лейбориста Рональда Пластерка.