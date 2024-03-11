Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:43

Завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан, в ходе которого состоялось первое заседание межгосударственного Совета - перспективного координационного органа двух прикаспийских стран. Было подписано порядка десяти соглашений и меморандумов в разных сферах. Задачи, стоящие перед двумя странами в процессе наращивания экономического взаимодействия, выходят за рамки двусторонних отношений, наполняя Каспийскую региональную интеграцию 2020-х годов новым содержанием.

В чем перспектива? Предлагаем читателям haqqin.az взглянуть на перечень перспективных направлений, возникших в этом аспекте перед Баку и Астаной. В макроэкономическом масштабе они сводятся к нескольким позициям, от частных задачи - к общим: - увеличение пропускной способности магистральной и портовой инфраструктуры (имеется в виду повышение рентабельности и привлекательности Каспийского транспортного моста для владельцев грузов). Пока, ведущая роль за наиболее капиталоёмким товаром - нефтью. Уже подготовлена транзитная инфраструктура (порт-танкер-порт) для увеличения объёмов отгрузки казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан до 2,2 миллиона тонн в год. Также в этих целях возможно использование грузинского порта Супса; - наращивание инвестиций в проекты совместной промышленной кооперации. Здесь важную роль играет скорость и стоимость доставки (экспорт/импорт) комплектующих и готовой продукции с промышленных площадок двух стран. Первый этап уже пройден - в 2023 году перевозки посредством транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) увеличились до 2,7 миллиона тонн. А только в январе 2024 года объем перевозок достиг 374 тысяч тонн. Помимо этого, в три раза, до 2.900 условных TEU, увеличился транзит контейнеров (в основном, за счёт китайского импорта). Отметим, что важнейшую роль в промышленном развитии стран Каспия будет играть контейнерная логистика, причём не только между основными точками перевалки и аккумуляции контейнеров, но до конечных получателей/отправителей.

В целом же, контейнерный сервис в регионе пока оставляет желать лучшего; - создание бесшовных промышленно транзитных мостов между крупнейшими экономическими ядрами региона. Речь идёт о повышении товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном в связке с крупными экономиками за пределами региона. Собственно, именно этот пункт является сверхзадачей для азербайджано-казахстанских проектов. Последствия войн Находясь на периферии таких крупных экономических систем притяжения, как Россия, Турция и Китай, и Баку, и Астана испытывают давление последствий войн, санкций и факторов внутренней динамики этих крупных мировых экономик. Так, учитывая товарооборот Азербайджана и Турции (7,6 миллиарда долларов), а также Азербайджана и России (4,3 миллиарда долларов), становится очевидно, что для Баку гравитация этих векторов находится в преимущественной диспозиции. У Казахстана же, в свою очередь, доминирующий товарооборот с Китаем (31,4 миллиардов долларов) и Россией (26 миллиарда долларов). Не говоря уже о том, что именно из Москвы и Пекина в Казахстан идет ежегодный инвестиционный поток. При этом и Азербайджан и Казахстан, как экспортёры углеводородного сырья, развернуты в сторону экономик Евросоюза (прежде всего, в сторону Италии). Если взять максимальные показатели торговли со странами ЕС за последние два-три года, то объем для Казахстана составляет 40 миллиардов долларов, а для Азербайджана - 33 миллиарда. Более чем скромный ежегодный товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном (530 миллионов долларов) не позволяет двум прикаспийским странам создать оптимальный экономический блок или платформу собственного ядра как внутри СНГ, так и даже внутри Организации тюркских государств. Тем не менее, задача создания такой платформы была продиктована самой экономикой и кризисной геополитикой. В результате, с 2020 года объем взаимной торговли между Баку и Астаной увеличился в три раза. И это - очевидный показатель заинтересованности бизнес-кругов Казахстана и Азербайджана в подобном экономическом сближении.

И вот, что характерно: необходимость наращивания инвестиционных, торговых, и промышленных отношений между Баку и Астаной в одинаковой мере приветствуется как в Москве, так и в Анкаре. Связка Азербайджана и Казахстана играет исключительную роль, как "стык" в Каспийском регионе двух и более экономических блоков. Именно здесь соединяются российский и европейский экспортно-импортные потоки, частично проходят потоки Китая (через Казахстан на Россию), потоки торговли России и Ирана (через Азербайджан), поток из Центральной Азии в Евросоюз (от Узбекистана и Туркмении через Каспий и далее по азербайджано-грузинским авто- и железнодорожным магистралям к портам Черного моря). Помимо чисто экономических задач, есть также общие политико-стратегические условия углубления отношений двух стран. Баку и Астане одинакова важна тактика соблюдения дистанции со всеми внешними центрами, чтобы избежать последствий трений между ними. Пока «гранды» разбираются между собой и с накопившимися глобальными противоречиями, нужно уметь пользоваться преимуществами "равноудаления" от центров принятия стратегических решений. Общее стратегическое понимание по этому вопросу между президентами Ильхамом Алиевым и Касымом-Жомартом Токаевым и есть искомая политическая составляющая этого "Каспийского союза". Тактику равноудаления хорошо освоили как в Баку, так и в Астане. А соединяясь вместе, она может превратиться в способ координации развития совместных проектов, необходимых для модернизации общего пространства Каспийского моря всеми государствами региона. Бремя "срединных" Внутренние инвестиции - ключевой инструмент формирования азербайджано-казахстанских цепочек промышленной кооперации. По итогам визита в Баку делегации Казахстана, Нурлан Жакупов, председатель правления инвестиционного холдинга "Самрук-Казына", заявил, что правительства двух стран создадут коммерческий Инвестиционный фонд объемом в 300 миллионов долларов для финансирования приоритетных проектов в различных секторах экономики Центральной Азии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Турции. Отметим, что задача создания этого Фонда была зафиксирована в «Соглашении о стратегическом партнёрстве» между азербайджанским инвестиционным холдингом и акционерным обществом "Самрук-Казына".

Однако приоритет будет отдаваться тем региональным проектам, которые испытывают дефицит финансирования. На сегодняшний день, азербайджанские инвестиции в экономику Казахстана достигли 74 миллионов долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджане не превышают десяти миллионов. Один из крупных азербайджанских проектов в Казахстане является строительство завода по производству компанией ATEF кабелей и трансформаторов. Кроме того, для расширения транспортно-логистического потенциала транскаспийских мультимодальных маршрутов Azersun Holding запустил вблизи казахстанского порта Актау "Центр производства и логистики Азерсун". Понимая задачи прорывных инвестиционных проектов, в Баку был также подписан меморандум между азербайджанским Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и казахстанским Фондом развития предпринимательства "Даму". Для инвестиционной координации Баку и Астаны набирается исключительная для нашего региона обширная и разнообразная фактура - взаимодействие в сфере транспортных услуг (от автомобильных до морских перевозок), общие решения в сервисе логистики, совместные инвестиции в портовые промышленные зоны, вопросы обеспечения судостроения и новых крупных энергетических проектов (речь идет о производстве «зелёного» водорода и экспорте электроэнергии) и так далее. Уже сейчас это огромный блок совместной деятельности, которую можно ввести в русло структурной координации. Будем откровенны Несмотря на заложенные в регион колоссальные нефтегазовые инвестиции, долгосрочные перспективы Прикаспия вовсе не в экспорте углеводородов, а в развитии национального производства, в кооперации между предприятиями (создание стоимостных цепочек производства готовой продукции), в расширении транспортной сети для рынка "пятерки" государств Центральной Азии и стран внешнего по отношению к Каспию пояса.