МИД Турции и России обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром по темам азербайджано-армянской нормализации и дипломатического урегулирования конфликта в Украине, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны сопоставили взгляды на положение дел на Южном Кавказе, "акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов".

"Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования. С российской стороны в таком контексте было указано на необходимость прекращения коллективным Западом во главе с США накачки киевского режима вооружениями, снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий", - указали во внешнеполитическом ведомстве.