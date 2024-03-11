Ле Пен внезапно раскритиковала Путина и поддержала Украину

Лидер политической партии "Национальное объединение" ("Национальный фронт") Франции Марин Ле Пен в социальной сети Х раскритиковала Россию за вторжение в Украину и выразила поддержку украинскому народу.

"Вторгшись в Украину 24 февраля 2022, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, несомненно, самый драматический за последние 20 лет. Украинской нации наше уважение и наша поддержка", - написала Ле Пен.

Радикальная левая партия Франции (PRG) подала в прокуратуру Парижа жалобу на ультраправое "Национальное объединение", заявляя об их возможной причастности к шпионажу в пользу иностранного государства – России.