Духовенство призывает к свержению Пашиняна

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаел Аджапаян призвал силовиков к военному перевороту в Армении.

«Спасение Родины требует отставок и прихода к власти более сознательных лиц. Никакого призыва к насилию нет, пусть они уходят по собственной воле, пусть придут патриотичные силы», - заявил он в беседе с армянскими СМИ.

«Эти патриотичные силы, силовики, которые видят, что страна идет к катастрофе, должны осуществить определенные шаги. Если силовики видят это и не предотвращают происходящее, значит, они не думают о стране. Я говорю о спасении Родины, я не говорю о наказании кого-либо», - сказал Аджапаян.