Гурбан Гурбанов, волки мы или драконы? Спор перед матчем «Байер» - «Карабах»
Гурбан Гурбанов входит в конференц-зал «БайАрены». Едва переступив порог, видит журналистов, большинство из которых прилетели в Германию не с командой, улыбается и говорит…
Гурбанов редко бывает столь улыбчив перед важнейшей встречей, а потому его поведение, мягко говоря, удивило. «Так что же именно сказал Гурбан?» - пытаемся вспомнить с коллегами, которые, как и я, словно загипнотизированные харизмой главного тренера «Карабаха», упустили столь интересную деталь. Что-то положительное, но что конкретно?
Мнения разошлись. Согласно первой версии, наставник агдамцев произнес: «Сanavarlar burdadır ki!» («А волки-то тут!»). По второй - сказал примерно то же самое, но сравнил пишущую братию не с волками, а с драконами (əjdahalar).
Точку в этом безобидном споре, наверное, мог бы поставить сам Гурбан Гурбанов, но кто сейчас осмелится беспокоить наставника «Карабаха» такими пустяковыми вопросами? Да и не так уж это важно.
Главное, чтобы после сегодняшнего матча с «Байером» у рулевого многолетних чемпионов Азербайджана был повод назвать «волками» и «драконами» футболистов своей команды.
Впрочем, всяческой похвалы игроки «Карабаха» заслужили еще после матчей с португальской «Брагой». Невероятная победа над командой, пришедшей в Лигу Европы из Лиги чемпионов, была воспринята в Европе как неожиданность.
Но «Байер», футболистов которого среди прочего называют «львами», значительно сильнее «Браги». И не нужно терять связь с реальностью, требуя от «Карабаха» победы над командой, которая на 10 очков опережает «Баварию» в своем чемпионате, и которая не проигрывает 36 матчей подряд. На это можно только надеяться и верить. Как в чудо!
Сегодняшнее возможное поражение уж точно не будет считаться трагедией и даже неудачей для «Карабаха». Гурбан Гурбанов и его команда еще в декабре сделали то, что никогда не удавалось азербайджанским клубам – вышли из группы в Лиге Европы. А дальше «Карабах» обновляет уже собственные рекорды.
«Волки» и «драконы» - это те, кто обыграли «Брагу» на ее поле, а в ответной встрече в Баку, долгое время играя в меньшинстве, нашли в себе силы не развалиться и вырвать общую победу.
«Волки» и «драконы» - это те, кто подарили невероятную радость всему Азербайджану!
«Волки» и «драконы» - это те, кто в первом тайме возили лучшую команду Бундеслиги. Да, без нескольких лидеров в ее стартовом составе, но ротация, устроенная Хаби Алонсо, - уж точно не наша проблема.
И вот еще одно испытание. Самое серьезное! Сегодня на поле «БайАрены» выйдут «львы». Но «волкам» и «драконам» терять уже нечего!
Благодарим ETOPAZ, являющийся торговой маркой компании BAL LINE, за помощь в организации поездки представителей СМИ в Германию на матч «Байер» - «Карабах».