Эльмир Алиев, Кельн - Леверкузен 07:19

Гурбан Гурбанов входит в конференц-зал «БайАрены». Едва переступив порог, видит журналистов, большинство из которых прилетели в Германию не с командой, улыбается и говорит… Гурбанов редко бывает столь улыбчив перед важнейшей встречей, а потому его поведение, мягко говоря, удивило. «Так что же именно сказал Гурбан?» - пытаемся вспомнить с коллегами, которые, как и я, словно загипнотизированные харизмой главного тренера «Карабаха», упустили столь интересную деталь. Что-то положительное, но что конкретно?

Мнения разошлись. Согласно первой версии, наставник агдамцев произнес: «Сanavarlar burdadır ki!» («А волки-то тут!»). По второй - сказал примерно то же самое, но сравнил пишущую братию не с волками, а с драконами (əjdahalar). Точку в этом безобидном споре, наверное, мог бы поставить сам Гурбан Гурбанов, но кто сейчас осмелится беспокоить наставника «Карабаха» такими пустяковыми вопросами? Да и не так уж это важно. Главное, чтобы после сегодняшнего матча с «Байером» у рулевого многолетних чемпионов Азербайджана был повод назвать «волками» и «драконами» футболистов своей команды.

Впрочем, всяческой похвалы игроки «Карабаха» заслужили еще после матчей с португальской «Брагой». Невероятная победа над командой, пришедшей в Лигу Европы из Лиги чемпионов, была воспринята в Европе как неожиданность. Но «Байер», футболистов которого среди прочего называют «львами», значительно сильнее «Браги». И не нужно терять связь с реальностью, требуя от «Карабаха» победы над командой, которая на 10 очков опережает «Баварию» в своем чемпионате, и которая не проигрывает 36 матчей подряд. На это можно только надеяться и верить. Как в чудо! Сегодняшнее возможное поражение уж точно не будет считаться трагедией и даже неудачей для «Карабаха». Гурбан Гурбанов и его команда еще в декабре сделали то, что никогда не удавалось азербайджанским клубам – вышли из группы в Лиге Европы. А дальше «Карабах» обновляет уже собственные рекорды.