Украину предупредили об угрозе прорыва российских войск

По мнению военных аналитиков, то, что Украина предоставляет приоритет секторам, где больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимые участки в других местах.

Дефицит боеприпасов и военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США, делают нынешнюю линию фронта очень уязвимой. Этим могут воспользоваться российские войска для внезапного и неожиданного прорыва. Об этом в своей очередной сводке предупреждают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Специалисты института предупредили, что российские войска смогут воспользоваться этим для внезапного и неожиданного продвижения вперед. Прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и в дальнейшем будут сокращаться.

В сводке сказано, что армия РФ может атаковать на тех участках оборонных линий ВСУ, которые не получают достаточного количества боеприпасов.

Оценивая общую ситуацию на фронте, ISW заключает что армия РФ сейчас владеет инициативой практически на всем театре военных действий, и нехватка боеприпасов способна «создать слабые места, которыми российские военные смогут быстро и неожиданно воспользоваться, если ресурсы ВСУ будет оставаться скудными».

ISW отмечает, что украинские военные, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов и определяют приоритетные участки на фронте.

В сводке также цитируется публикация в немецком журнале Spiegel, в которой неназванный украинский командир признается, что всем подразделениям ВСУ приходится экономить боеприпасы и некоторые соединения могут удерживать свои позиции только, если армия РФ не «атакует со всей силой».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал об угрозе глубокого прорыва на неназванных участках фронта, отмечает ISW.

«Таким образом нынешнюю линию фронта нельзя считать стабильной, и своевременная поставка западных ресурсов украинским войскам жизненно важня для предотвращения сценария, при котором Россия идентифицирует слабый сектор фронта и сможет воспользоваться возможностью прорыва», — говорится в отчете.