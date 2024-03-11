В России разбился вертолет: есть жертвы
Российский вертолет Ми-8 с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципалитета Магаданской области, передает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.
Росавиация сообщила, что в результате крушения вертолета погиб один человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
Вертолет разбился в 75 км от Эвенска Магаданской области 14 марта в 11:05 по местному времени. На борту вертолета находились три члена экипажа и 17 рабочих золоторудного месторождения. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на место ЧП направлены спасательная группа и медики. Дальневосточная транспортная прокуратура объяснила крушение неисправностью двигателя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).