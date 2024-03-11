Товарищ Ким покатался на новом танке фото
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын протестировал боевую машину нового типа на соревнованиях танковых экипажей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Вместе с главой государства соревнования посетили министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.
«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк»,— говорится в сообщении ЦТАК.
В нем отмечается, что Ким Чен Ын «выразил удовлетворенность» боеспособностью танка, а также оценил его маневренность и мощность.