«Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома, добавив, что российская ядерная риторика остается безответственной и безрассудной на протяжении всего конфликта, инициированного РФ против Украины.

Жан-Пьер сказала, что не видит никаких причин корректировать ядерную стратегию США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

13 марта президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и что в США понимают реакцию РФ на возможную отправку американских войск в Украину. Россия расценила бы такой шаг как интервенцию. В США, кроме действующего президента Джо Байдена, достаточно других специалистов в сферах российско-американских отношений и стратегического сдерживания, добавил президент РФ.