В Венесуэле готовили покушение на Мадуро

В венесуэльском Матурине полицейские задержали двух граждан по обвинению в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб. Его заявление передает Teletica.

Согласно материалу издания, задержанные — бывший сержант Нацгвардии Ренцо Флоресу и член оппозиционной организации «Дело R» Уилферу Хосе Пинья.

По данным Teletica, задержанные публиковали в своих статусах в WhatsApp угрозы в адрес Николаса Мадуро. При задержании в их телефонах были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата танков и организации госпереворота.

Издание Prensa Latina пишет, что подозреваемые были задержаны в Матурине 11 марта. В тот же день в городе находился и венесуэльский президент. Кроме того, задержанные состояли в политической организации «Вместе за Монагас».

Teletica отмечает, что с 2023 года по начало 2024 года в Венесуэле почти 40 человек были арестованы по подозрению в пяти предполагаемых покушениях на Николаса Мадуро. Среди них — правозащитник Росио Сан Мигель, а также четыре сотрудника предвыборного штаба оппозиционного кандидата Марии Корины Мачадо.