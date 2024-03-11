«Мы все сделаем именно так, как хотим»: Путин обратился к россиянам

«Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии трехдневного голосования на президентских выборах записал видеообращение к россиянам, в котором призвал их принять участие в голосовании и «реализовать свое избирательное право», передает ТАСС.

Президент РФ отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Путин отметил, что гражданам «предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее».

Путин указал на «непростой период» для России и стоящие перед ней вызовы «практически во всех сферах». «И чтобы продолжать отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — сказал он, призвав граждан «выразить свою гражданскую и патриотическую позицию» и отдать голос за выбранного ими кандидата.

«Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», — заключил Путин.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата — кроме Путина, это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» в результате поправок к Конституции.