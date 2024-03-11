Тайные переговоры США и Ирана

США в январе провели тайные переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран повлиять на йеменских хуситов с тем, чтобы они прекратили атаки на суда в Красном море, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Первые за десять месяцев переговоры, в ходе которых Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, состоялись в Омане. Американскую делегацию возглавлял координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, Иран представлял замглавы МИД Али Багери Кани. При этом стороны общались не напрямую, а через оманских посредников.

По словам источника FT, США рассматривают непрямой канал связи с Ираном как способ обсудить «весь спектр угроз», исходящих от Тегерана; он позволяет понять, «что нужно сделать, чтобы предотвратить более масштабный конфликт».

О результатах переговоров не сообщается. Второй раунд был запланирован на февраль, но его отложили на фоне попыток США договориться о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.