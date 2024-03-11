В Латвии заявили о создании железного занавеса между Россией и Прибалтикой

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан железный занавес. Об этом она сказала на мероприятии в Вашингтоне.

"Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между Россией, Беларусью и прибалтийскими государствами. Мы все еще в процессе, это требует времени", - отметила она.

По ее словам, речь идет об обеспечении энергетической и экономической независимости от России. Премьер Латвии отметила, что достигнуть данную цель "не так просто".