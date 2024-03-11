Силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу Белгороду и Белгородскому району. Атака произошла с использованием реактивных систем залпового огня, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«После обстрела ВСУ белгородского города Грайворон пострадал один человек, повреждения получили несколько многоквартирных домов, один частный и три автомобиля», - отметил он.

Одна ракета попала в проезжающую машину. Предварительно, водитель погиб на месте. Также во время обстрела снаряд повредил здание судмедэкспертизы в Белгороде.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в ночь на четверг силы ПВО сбили над территорией Курской и Белгородской областей 14 украинских дронов. Согласно информации российского военного ведомства, в Белгородской области было сбито 11 беспилотников, а в Курской — три.