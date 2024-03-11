Длительные сроки обманувшим 10 тысяч граждан Азербайджана

Как сообщает корреспондент haqqin.az, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Азада Меджидова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось уголовное дело жителей Баку Хаяла Яхъяева, Гюлары Абдуллаевой и Егяны Мамедовой, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере.

Согласно приговору, Яхъяев приговорен к 15, а Абдуллаева и Мамедова – к 12 годам лишения свободы каждая.

Следователи выяснили, что Яхъяев, Абдуллаева и Мамедова учредили в Азербайджане компанию Insuccess, посредством которой организовали в стране ячейку международной финансовой пирамиды OCOS. Затем злоумышленники через соцсети запустили рекламу несуществующей криптовалюты.

Обманутые пользователи охотно инвестировали в мошенническую схему, рассчитывая получить прибыль. Всего в сети мошенников попались 10 тысяч граждан. В ходе обыска помещений, арендованных членами группировки, найдены вещественные доказательства их преступной деятельности. В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.

Cледователи также выяснили, что Хаял Яхъяев в прошлом был арестован за подобное преступление.