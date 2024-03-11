Принятая 13 марта в Европейском парламенте резолюция «О более тесных связях между Европейским союзом и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией» является не только необоснованной и предвзятой, но и ярким примером очередных двойных стандартов в отношении нашей страны. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Хотя резолюция преподносится как шаг к содействию миру и якобы посвящена отношениям между Европейским союзом и Арменией, по сути, она является продолжением клеветнической кампании против Азербайджана, в ходе которой все факты фальсифицируются. Данная резолюция продвигается в Европейском парламенте рядом кругов, находящихся под влиянием Армении и армянского лобби.

Содержащиеся в резолюции абсурдные и оскорбительные высказывания, противоречащие основам международных отношений и выходящие за рамки политических и этических норм, а также идеи, явно нацеленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорят об истинной природе депутатов Европейского парламента, выдвинувших этот документ.

Вместо того чтобы вмешиваться в процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, было бы полезнее, если бы Европейский парламент стал заниматься более серьезными проблемами, охватившими Европу, в частности, проблемами расовой дискриминации, исламофобии, ксенофобии, экстремизма и бесчеловечного обращения с мигрантами.

Вновь доводим до сведения депутатов Европарламента, что подобные резолюции, не имеющие ничего общего с заявленными ими же ценностями, сводят к нулю роль Европейского парламента как института», - указал А.Гаджизаде.