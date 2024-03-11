Самолет WizzAir не смог вылететь из Баку

Самолет Airbus A321 авиакомпании WizzAir, выполняющий рейс Баку - Будапешт, задерживается по технической причине, информирует пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, в ходе осмотра воздушного судна, прибывшего из Будапешта, было обнаружено попадание птицы в один из двигателей. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа рейс был отложен.

Пассажиры могут получить информацию о своем рейсе, обратившись к авиаперевозчику, заявили в пресс-службе.