Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, атака остановлена пограничной службой ФСБ России и Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", - написал он.

При этом в соседней Белгородской области звучит воздушная тревога, а в центре Белгорода произошли взрывы.