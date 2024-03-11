В России подтвердили попытку прорыва ДРГ фото; обновлено 13:08
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, атака остановлена пограничной службой ФСБ России и Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", - написал он.
При этом в соседней Белгородской области звучит воздушная тревога, а в центре Белгорода произошли взрывы.
***11:16
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) снова пытается пересечь границу в Белгородской области России, бои идут в районе села Сподарюшино, сообщают Telegram-каналы.
«ДРГ подошла со стороны украинской деревни Поповка к селу Сподарюшино. Там сейчас идет бой. Всего в составе группы около 30 человек. По ним сейчас отрабатывают российские бойцы. Поднята авиация. 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожено у границы с Белгородской областью. Бои с ДРГ также идут в Курской области», - информируют источники.
Отметим, что последний раз о попытке прорыва на территорию России сообщалось 12 марта: тогда «Легион «Свобода России» заявил, что занял часть села Теткино, откуда бойцы якобы записали видео. Как позже выяснили журналисты, снято оно было в украинской деревне. По информации Минобороны, в результате этого боя были убиты 30 членов ДРГ.