Кортеж Эрдогана попал в смертельное ДТП

Накануне кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП со смертельным исходом в районе города Ширнак. Об этом сообщили турецкие СМИ.

По данным журналистов, дорожно-транспортное происшествие произошло, когда кортеж Эрдогана направлялся в город Мардин после мероприятия с участием президента в Ширнаке. В результате аварии погиб сотрудник службы безопасности, пострадали два сотрудника полиции и один гражданский.

Выступая на митинге в Мардине, Эрдоган принес соболезнования родным и близким погибшего офицера. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая также почтил память погибшего охранника.