Икра Baku Caviar впервые представлена на выставке Foodex Japan в Токио фото
Япония и Азербайджан имеют долгую историю дружественных отношений, которые укрепляются с каждым годом на основе взаимного уважения и понимания - обе страны разделяют общие ценности и интересы, способствуя развитию тесных дипломатических, культурных и экономических связей.
Как в Азербайджане, так и в Японии актуальными являются вопросы устойчивого развития, экологической безопасности, сохранения биоразнообразия и бережного отношения к окружающей среде. В обеих странах придается большое значение обеспечению продовольственной безопасности и высокого качества продуктов.
Разделяя общие цели о мире, где каждый шаг наполнен уважением к окружающей среде, под эгидой Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) производимая компанией Azerbaijan Fish Farm икра Baku Caviar была представлена на самой крупной японской ежегодной выставке в индустрии продуктов питания и напитков Foodex Japan, являющейся выставкой №1 в данной сфере в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Икра Baku Caviar производится с учетом принципов экологической устойчивости и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Основной миссией Baku Caviar является восстановление дикой популяции эндемичных осетровых Каспия - за каждую проданную банку в море выпускается 10 осетров.
На выставке Foodex Japan черная икра Baku Caviar была высоко оценена японскими экспертами не только за качество, но и за экологическую миссию, которой следует Azerbaijan Fish Farm, что способствовало успеху продукта у японской аудитории, придерживающейся схожих принципов. В ходе выставки состоялись успешные встречи с ведущими дистрибьюторами, представителями торговых сетей и шеф-поварами, говорящие о большом интересе к этому легендарному азербайджанскому продукту на японском рынке и высокой оценке качества Baku Caviar.
Baku Caviar — это не только золотой стандарт качества и непревзойденный вкус, но и единственный икорный бренд, производящий свою продукцию с заботой о природе. Компания Azerbaijan Fish Farm не просто производит икру, она создает лучшее будущее для следующих поколений – сохраняя традиционные азербайджанские продукты и восстанавливая биоразнообразие Каспия. В результате Baku Caviar заслуженно занимает лидирующие позиции на мировом рынке, подтверждая свое превосходство успехом на выставке FoodEx в Японии.
Azerbaijan Fish Farm - новатор современных технологий по выращиванию осетровых. Компания стала первой фермой в мире по разведению осетровых рыб, специализирующейся в производстве черной икры, получившей престижный сертификат Best Aquaculture Practices (BAP) от Глобального альянса морепродуктов (The Global Seafood Alliance). Сертификат подтверждает приверженность AFF к передовым практикам устойчивого развития по четырем ключевым направлениям ответственного производства морепродуктов - охрана окружающей среды, социальная ответственность, безопасность пищевых продуктов, а также здоровье и благополучие животных. Все продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества, в том числе экологическими. Благодаря строгим экологическим инициативам Baku Caviar отвечает запросам современного общества, где потребители ценят не только вкус и качество продукции, но и всестороннюю заботу о будущем нашей планеты.
Подчеркнем, что основная миссия компании Azerbaijan Fish Farm напрямую созвучна с государственной повесткой по экологии и сохранению биоразнообразия, выраженной в объявлении 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» и проведении в стране в ноябре текущего года одного из самых престижных международных мероприятий в мире - 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Baku Caviar — это не просто икра, это часть нашей азербайджанской души, воплощенная в каждой крошечной икринке. Она напоминает нам о важности традиций и заботы об окружающей среде в каждом аспекте нашей повседневной или праздничной жизни.