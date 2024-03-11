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Япония и Азербайджан имеют долгую историю дружественных отношений, которые укрепляются с каждым годом на основе взаимного уважения и понимания - обе страны разделяют общие ценности и интересы, способствуя развитию тесных дипломатических, культурных и экономических связей. Как в Азербайджане, так и в Японии актуальными являются вопросы устойчивого развития, экологической безопасности, сохранения биоразнообразия и бережного отношения к окружающей среде. В обеих странах придается большое значение обеспечению продовольственной безопасности и высокого качества продуктов.

Разделяя общие цели о мире, где каждый шаг наполнен уважением к окружающей среде, под эгидой Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) производимая компанией Azerbaijan Fish Farm икра Baku Caviar была представлена на самой крупной японской ежегодной выставке в индустрии продуктов питания и напитков Foodex Japan, являющейся выставкой №1 в данной сфере в Азиатско-тихоокеанском регионе. Икра Baku Caviar производится с учетом принципов экологической устойчивости и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Основной миссией Baku Caviar является восстановление дикой популяции эндемичных осетровых Каспия - за каждую проданную банку в море выпускается 10 осетров. На выставке Foodex Japan черная икра Baku Caviar была высоко оценена японскими экспертами не только за качество, но и за экологическую миссию, которой следует Azerbaijan Fish Farm, что способствовало успеху продукта у японской аудитории, придерживающейся схожих принципов. В ходе выставки состоялись успешные встречи с ведущими дистрибьюторами, представителями торговых сетей и шеф-поварами, говорящие о большом интересе к этому легендарному азербайджанскому продукту на японском рынке и высокой оценке качества Baku Caviar. Baku Caviar — это не только золотой стандарт качества и непревзойденный вкус, но и единственный икорный бренд, производящий свою продукцию с заботой о природе. Компания Azerbaijan Fish Farm не просто производит икру, она создает лучшее будущее для следующих поколений – сохраняя традиционные азербайджанские продукты и восстанавливая биоразнообразие Каспия. В результате Baku Caviar заслуженно занимает лидирующие позиции на мировом рынке, подтверждая свое превосходство успехом на выставке FoodEx в Японии.