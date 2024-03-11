Какой подарок подготовил Пашинян к президентским выборам в России?

Одной из самых обсуждаемых тем в последние дни является вероятность геополитического разворота Армении в сторону Запада, первым шагом которого стало адресованное Москве письмо официального Еревана касательно вывода российских пограничников из аэропорта «Звартноц» с 1 сентября 2024 года. Вторым, о чем на своей последней пресс-конференции заявил и Никол Пашинян, являются условия выхода/пребывания в ОДКБ. Об этом пишет армянская газета «Паст».

«На самом деле, по нашим сведениям, еще с середины прошлого года внутри властей ведутся довольно бурные обсуждения по поводу того, выходить из организации или нет, так и в связи с «поводом» для выхода, который общественность сочтет уместным», — отмечает газета.

Согласно источникам «Паст», в узких властных кругах многие обеспокоены подобным поворотом событий и считают последствия такого решения непредсказуемыми.

«Как рассказал наш осведомленный источник, довольно серьезно обсуждался вариант, согласно которому заявление о выходе из ОДКБ прозвучит в день выборов президента России.

Соответственно, «поводом» может стать «неожиданное» обострение на границе, на фоне которого Никол Пашинян в прямом эфире объявит о выходе из ОДКБ. Этот вариант, по нашей информации, обсуждался довольно серьезно, и особенно воодушевлено им западное крыло власти, считая, что это станет хорошим «подарком» Путину в связи с переизбранием при соответствующей информационной поддержке западных СМИ», – пишет газета.