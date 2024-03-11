В Баку школьница пошла на отчаянный шаг

Минувшим днем в школе №135 Бинагадинского района Баку во время урока девятиклассница выпрыгнула из окна 2-го этажа школы. Девочка получила травмы различной степени тяжести.

В Управлении образования города Баку сообщили, что сотрудники в настоящее время находятся в образовательном учреждении: "Ведется расследование произошедшего. На основании информации, предоставленной школой, Управление образования города Баку сообщает, что ученица 9-го класса (имя школьницы не раскрывается) при попытке сбежать с урока выпрыгнула из окна санитарного узла, расположенного на втором этаже.

Администрация школы немедленно вызвала скорую помощь. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. О произошедшем были также проинформированы правоохранительные органы".

В TƏBİB же сообщили, что 16-летняя девушка была госпитализирована в Клинический медицинский центр с переломом поясничного отдела позвоночника без смещения позвонков. После проведенного обследования ее выписали на амбулаторное лечение.