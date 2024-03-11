Новая возможность от AZAL и ABB: авиабилеты теперь в рассрочку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, сотрудничая с банком ABB, предоставляет пассажирам удобную опцию, которая сделает авиаперелеты и путешествия более доступными для широкой аудитории, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Инициатива позволяет пассажирам приобретать авиабилеты в рассрочку с помощью кредитной карты TamKart без начисления процентов и дополнительных платежей. Возможность приобретения авиабилетов в рассрочку действует по всем направлениям AZAL.