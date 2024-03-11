Авторы «Феномена» спросили: о чем предупреждал Алиев? почти официоз
В Азербайджане состоялась презентация книги, в которой впервые представлена попытка рассмотреть победу в Отечественной войне сквозь призму многовекового исторического процесса. Книга с говорящим названием «Феномен» подготовлена Исполнительной властью Наримановского района.
Уникальность издания заключается в том, что в нем анализируются не только ключевые моменты, обусловившие победу азербайджанской армии, но и исторические просчеты армянских националистов, которые в конечном итоге привели к разгромному поражению Армении.
О чем предупреждал президент Азербайджана Ильхам Алиев и почему его не захотели услышать армянские националисты? Почему в ходе войны провалилась хваленая армянская ПВО? Что связывает падение Константинополя и ловушку, в которую попали армянские военные в ходе Отечественной войны?
Авторы книги попытались найти ответы на эти и другие вопросы. Часть ответов, в частности, была озвучена на презентации книги, где приняли участие администрация района, депутаты парламента, известные политологи, деятели искусства, участники войны и общественность.
Во время мероприятия глава Исполнительной власти района Эльгин Габибуллаев, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалет Мурадов, вице-спикер парламента Адиль Алиев, от имени молодежи учащийся Эльдар Азизов, а также другие выступающие рассказали об уникальности Карабахской победы, важности роли личности в истории, значении феномена президента Ильхама Алиева в истории Азербайджана. Была выражена уверенность, что строительные работы, проводимые в Карабахе под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, станут еще одним феноменом, которому будут посвящены книги и научные труды.
Участники мероприятия поделились своими впечатлениями о книге «Феномен», отметив, что даже общеизвестные факты в ней представлены в оригинальном стиле – через исторические параллели. Такая подача позволяет читателю углубиться в исторический процесс и самостоятельно анализировать ключевые события. Все это лишь повысит интерес к книге у публики.