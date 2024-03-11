Тамилла Алиева, собкор 12:56

В Азербайджане состоялась презентация книги, в которой впервые представлена попытка рассмотреть победу в Отечественной войне сквозь призму многовекового исторического процесса. Книга с говорящим названием «Феномен» подготовлена Исполнительной властью Наримановского района. Уникальность издания заключается в том, что в нем анализируются не только ключевые моменты, обусловившие победу азербайджанской армии, но и исторические просчеты армянских националистов, которые в конечном итоге привели к разгромному поражению Армении.

О чем предупреждал президент Азербайджана Ильхам Алиев и почему его не захотели услышать армянские националисты? Почему в ходе войны провалилась хваленая армянская ПВО? Что связывает падение Константинополя и ловушку, в которую попали армянские военные в ходе Отечественной войны? Авторы книги попытались найти ответы на эти и другие вопросы. Часть ответов, в частности, была озвучена на презентации книги, где приняли участие администрация района, депутаты парламента, известные политологи, деятели искусства, участники войны и общественность.