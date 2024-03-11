Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.

Президент Азербайджана также проинформировал участников форума о попытках вынести на рассмотрение международных организаций вопрос о санкциях против нашей страны и актах вандализма в отношении памятника Натаван во французском городе Эвиан.

«Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван.

Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто накрыли его.

«Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить вандализм против памятника Натаван остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны властей города», - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что тогда азербайджанская сторона стала настаивать на получении разрешения на вывоз памятника: «Потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль «морального лидера», подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день».