Алиев о Франции и памятнике Натаван обновлено 13:48
Позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества, заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».
Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.
Президент Азербайджана также проинформировал участников форума о попытках вынести на рассмотрение международных организаций вопрос о санкциях против нашей страны и актах вандализма в отношении памятника Натаван во французском городе Эвиан.
«Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван.
Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто накрыли его.
«Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить вандализм против памятника Натаван остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны властей города», - сказал глава государства.
Алиев подчеркнул, что тогда азербайджанская сторона стала настаивать на получении разрешения на вывоз памятника: «Потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль «морального лидера», подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день».
*** 13:06
Знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что «Карабах - это Армения», во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда. Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».
«Поэтому нам пришлось преподать им урок в сентябре-ноябре 2020 года. Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида. Все это известные исторические факты. Мы сами восстановили справедливость и международное право. Никто нам не помогал, мы сделали это сами. И мы продемонстрировали сильную политическую волю, а также наш потенциал, потому что сильная политическая воля без сильного военного потенциала и единства народа не приведет к успеху», - отметил глава государства.
Президент Алиев указал на тот факт, что во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. «В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 млрд долларов. Возникает вопрос: откуда у Армении столько денег? Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно», - отметил глава государства.