Дело Abzas media: Суд вынес решение

В Хатаинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении директора Abzas media Ульви Гасанли и главного редактора Севиндж Вагифгызы.

Как сообщает haqqin.az, суд продлил срок ареста У.Гасанли на 3 месяца, С.Вагифгызы – на 2 месяца и 29 дней.

Ранее сообщалось об аресте сотрудников Abzas media – Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мухаммеда Кекалова, Хафиза Бабалы, Наргиз Абсаламовой и Эльнары Гасымовой. Всех их обвиняют в контрабанде.