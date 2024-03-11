Центр Баку освобождают от автомобилей

Было отмечено, что структура продолжает реализацию проекта по развитию инфраструктуры микромобильности в Баку. Начальный этап проекта охватывает в основном центральные части города Баку - улицы Истиглалият, Мирзааги Алиева, Фикрета Амирова, проспекты Азербайджан и Бюльбюля, а также территорию Приморского бульвара.

Соответствующие работы уже начаты на территории Приморского национального парка. На начальном этапе протяженность дороги составит около 2 200 метров (от Морвокзала до круговой развязки «Азнефть»). При этом территорию бульвара соединят с велодорожками, проложенными на других улицах и проспектах, и будет завершена кольцевая дорога.

На следующих этапах планируется расширить эту сеть на всю территорию Приморского бульвара. В рамках предстоящих работ будут проведены соответствующие работы по нанесению линий разметки, установке дорожных знаков и постройке пандусов.