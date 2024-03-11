Cуд объявил в розыск Зарифу Аббасову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу бывшего бухгалтера представительства Европейского союза в Азербайджане Зарифы Аббасовой, обвиняемой в присвоении около одного миллиона манатов и служебном подлоге.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева в отношении Аббасовой было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде ареста. Находившуюся под домашним арестом Аббасову объявили в розыск за неявку на судебные процессы.

Отметим, что в ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зарифа Аббасова, работая на указанной должности в 2017-2022 годах, обналичивала денежные средства, находившиеся на банковском счете представительства, а также посредством фальшивых платежных поручений в разное время переводила средства на свою зарплатную карту. Тем самым она присвоила более 983 тысяч манатов.

Зарифе Аббасовой было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.