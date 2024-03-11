Боррель сравнил войну в Украине со «звездными войнами»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в войне в Украине черты «звездных войн». Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, в ходе конфликта особую роль играют «искусственный интеллект, беспилотники, телекоммуникационные системы».

«Так что это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем, - считает Боррель. - И немного «звездных войн», то есть с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта».

«Мы окружены в Европе кругом из огня», - сказал дипломат. По его версии, хотя «Европа не находится в состоянии войны», она находится в опасности. «У нас нет избытка военных средств, у нас нет избытка, потому что с 2008 года, после кризиса евро, Европа переживала молчаливый процесс молчаливого разоружения», - добавил он.