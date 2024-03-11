Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:14

В России собираются повысить налоги на доходы физических лиц до 20%, а на прибыль — до 25%. Повышение затронет минимум 20 миллионов россиян. Стабильность – признак мастерства. После прошлых выборов в 2018 году Владимир Путин повысил НДС и провел пенсионную реформу, повысив возраст выхода на пенсию на пять лет. А теперь стало ясно, чем власти «порадуют» своих избирателей после выборов в марте нынешнего года. Если раньше 15% налогов на доходы платили те, кто зарабатывал примерно 4,5 тысячи долларов в месяц, то теперь такую же ставку будут платить те, кто зарабатывает около тысячи долларов. Для тех, кто зарабатывает 4,5 тысячи и больше, ставка составит уже 20%.

В России долго требовали справедливую систему налогообложения, когда богатые платят налогов больше. Но в России свое понятие о справедливости: несправедливо, что богатые платят много - справедливо, когда бедные тоже платят много, а значит, увеличение налогового бремени должно быть для всех. Но фактически учитывая разрыв в доходах – речь идет об увеличении налогового бремени для бедных и для среднего класса. Не остался без внимания и бизнес. Не хотели разовых выплат на финансирование СВО – получите постоянный налог на прибыль для своих компаний с текущих 20% до 25%. Кроме того, учитывая недавнюю нашумевшую историю с изъятием у владельца в госсобственность Челябинского электрометаллургического комбината, однозначно предупредили собственников: не будете «доиться» - пойдете «на мясо». Тем самым закрыв вопрос от том, чем бизнес является в России – «дойной коровой» или же «говядиной». Население, эта «новая нефть», а также мелкий и средний бизнес, с трудом пытающийся выжить после внешнеполитических экзерсисов с последующей международной полуизоляцией, разумеется, будет недоволен. Но властям это совершенно параллельно. Поскольку и война в Украине сама себя не профинансирует, а давно уже превратилась в черную дыру для российского бюджета, и новые «национальные проекты», о которых Владимир Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию, на подходе.