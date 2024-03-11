Бедные будут платить больше богатых. И это справедливо наш комментарий
В России собираются повысить налоги на доходы физических лиц до 20%, а на прибыль — до 25%. Повышение затронет минимум 20 миллионов россиян.
Стабильность – признак мастерства. После прошлых выборов в 2018 году Владимир Путин повысил НДС и провел пенсионную реформу, повысив возраст выхода на пенсию на пять лет. А теперь стало ясно, чем власти «порадуют» своих избирателей после выборов в марте нынешнего года. Если раньше 15% налогов на доходы платили те, кто зарабатывал примерно 4,5 тысячи долларов в месяц, то теперь такую же ставку будут платить те, кто зарабатывает около тысячи долларов. Для тех, кто зарабатывает 4,5 тысячи и больше, ставка составит уже 20%.
В России долго требовали справедливую систему налогообложения, когда богатые платят налогов больше. Но в России свое понятие о справедливости: несправедливо, что богатые платят много - справедливо, когда бедные тоже платят много, а значит, увеличение налогового бремени должно быть для всех. Но фактически учитывая разрыв в доходах – речь идет об увеличении налогового бремени для бедных и для среднего класса.
Не остался без внимания и бизнес. Не хотели разовых выплат на финансирование СВО – получите постоянный налог на прибыль для своих компаний с текущих 20% до 25%. Кроме того, учитывая недавнюю нашумевшую историю с изъятием у владельца в госсобственность Челябинского электрометаллургического комбината, однозначно предупредили собственников: не будете «доиться» - пойдете «на мясо». Тем самым закрыв вопрос от том, чем бизнес является в России – «дойной коровой» или же «говядиной».
Население, эта «новая нефть», а также мелкий и средний бизнес, с трудом пытающийся выжить после внешнеполитических экзерсисов с последующей международной полуизоляцией, разумеется, будет недоволен. Но властям это совершенно параллельно. Поскольку и война в Украине сама себя не профинансирует, а давно уже превратилась в черную дыру для российского бюджета, и новые «национальные проекты», о которых Владимир Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию, на подходе.
Правда, предыдущие национальные проекты практически провалены, а некоторые вроде «борьбы с бедностью» в области демографии – так вообще с треском. Но деньги-то на них успешно кем надо освоены. И теперь эти «кто надо» сытно облизнулись – и требуют еще. И вот это «еще» - борьба с бедностью, наращивание несырьевого экспорта, газификация, модернизация коммунальной инфраструктуры, что выведет Россию, по мнению «кремлевских мечтателей», на четвертое место по размеру экономики в мире - обойдется российским налогоплательщикам в 11,5 триллиона рублей.
Или, чтобы было более понятно, в почти $130 миллиардов. Чувствуете размах? В предвкушении такого государственного финансирования те, кто будут осваивать эти деньги, уже на «низком старте». Еще бы – ведь их ожидают «тучные» и изобильные на сверхприбыль годы.
Что же ожидает Россию и большинство ее граждан – в деталях предсказать не берусь. Но с учетом опыта реализации своих же обещаний «роста и процветания» вряд ли что-то хорошее и духоподъемное.