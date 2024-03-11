Медведев проболтался об истинных целях России в Украине

«Когда я слышу выражение «формула мира Зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего. Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта.

Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае, на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская «формула мира» провинциального клоуна в зеленом трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех.

Какую? А например, такую:

1. Признание бывшей (далее – б.) «Украиной» поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. «Украины» в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. «Украины» и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем.

2. Признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. «Украины».

3. Констатация ООН утраты б. «Украиной» международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы.

4. Отставка всех конституционных органов власти б. «Украины» и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. «Украины».

5. Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам Российской Федерации.

6. Официальное признание временным парламентом б. «Украины», что вся ее территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. «Украины» с Россией.

7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения.

Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров», - написал Медведев в своем телеграм-канале.