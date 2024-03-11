Компания, занимающаяся продажей надежной бытовой, кухонной и другой техники на мировой арене, на этот раз сотрудничает с нашим местным брендом АО AKOND и запускает новые комбинированные системы отопления. Благодаря этому АО AKOND становится официальным дистрибьютором мирового бренда в Азербайджане.

В мероприятии, состоявшемся в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard, приняли участие представители как брендов, так и компаний-партнеров. Выступая на мероприятии, Кыванч Арман, вице-президент Bosch Home Comfort Group по Турции и Ближнему Востоку, рассказал о преимуществах этого сотрудничества и успехе новых продуктов. Также было отмечено, комби Bosch Home Comfort Group, которые поступят в продажу в Азербайджане, в эксплуатации проявят более превосходные характеристики, чем остальные.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие сотрудники компаний Caspian Energy, Alliance Group, Modern Group, Airfresh, Pasha Development MMC, Construction Center 62А и других известных брендов.

После презентации гостям был накрыт ифтар, а также исполнены различные национальные танцы и музыкальные номера.