Лига Европы: «Карабах» выдержал стартовый штурм «Байера» обновлено 00:29
У «Байера» вынужденная замена.
Йонас Хофманн покидает поле из-за травмы. Его заменил Эзекиель Паласиос. Идет 28-я минута.
*** 00:19
«Карабах» впервые не пропустил быстрый гол, играя в гостях против немцев.
Пару раз нашей команде удалось даже выйти в атаку, но удары по воротам были неопасными.
*** 00:11
«Байер» навалился на ворота «Карабаха» с первых минут и уже создал несколько опасных моментов.
Мы помним, что "Карабах" в Германии всегда пропускал быстрые голы. Очень важно выдержать стартовый натиск!
*** 00:00
Матч «Байер» - «Карабах» начался.
По уточненным данным, на сектор с азербайджанскими болельщиками продано 1800 билетов.
В Леверкузене прекрасная погода. Выше 10 градусов. Дождя нет.
*** 23:43
Стартовые составы завершили разминку. До начала матча осталось чуть больше 15 минут.
*** 23:28
Сектор с азербайджанскими болельщиками заполнен уже почти полностью.
Наша трибуна освистала выходивших на разминку футболистов «Байера».
*** 23:17
Стартовые составы «Карабаха» и «Байера».
«Карабах»: Андрей Лунев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.
«Байер»: Матей Коварж, Пьеро Инкапье, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Джереми Фримпонг, Роберт Андрих, Гранит Джака, Йонас Хофманн, Флориан Вирц, Амин Адли, Борха Иглесиас.
*** 14:19
Сегодня в полночь по бакинскому времени в Леверкузене на стадионе «БайАрена» начнется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между лидером Бундеслиги «Байером» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».
Судить встречу будет английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Главным на VAR будет также англичанин Стюарт Эттвелл, а помогать ему будет австралиец Джарред Гейван Джиллетт.
В первом матче в Баку команды сыграли вничью 2:2.
«Карабах» и «Байер» встречались также на групповой стадии. В Леверкузене «Карабах» проиграл 1:5, а в Баку – 0:1.
«Байер» уверенно лидирует в чемпионате Германии, опережая ближайшего преследователя - «Баварию» - на 10 очков и имея прекрасный шанс впервые в истории выиграть Бундеслигу.
Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают уже 36 матчей подряд.
«Карабах» скоро вновь станет чемпионом Азербайджана. В этом нет никаких сомнений. При этом нынешний сезон – самый успешный для агдамцев в еврокубках. Никогда ранее ни «Карабах», ни какая-либо другая азербайджанская команда не доходили до 1/8 финала европейских клубных турниров.