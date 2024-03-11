Эльмир Алиев, Леверкузен 00:29

У «Байера» вынужденная замена. Йонас Хофманн покидает поле из-за травмы. Его заменил Эзекиель Паласиос. Идет 28-я минута. *** 00:19 «Карабах» впервые не пропустил быстрый гол, играя в гостях против немцев. Пару раз нашей команде удалось даже выйти в атаку, но удары по воротам были неопасными. *** 00:11 «Байер» навалился на ворота «Карабаха» с первых минут и уже создал несколько опасных моментов.

Мы помним, что "Карабах" в Германии всегда пропускал быстрые голы. Очень важно выдержать стартовый натиск! *** 00:00 Матч «Байер» - «Карабах» начался. По уточненным данным, на сектор с азербайджанскими болельщиками продано 1800 билетов. В Леверкузене прекрасная погода. Выше 10 градусов. Дождя нет. *** 23:43 Стартовые составы завершили разминку. До начала матча осталось чуть больше 15 минут.

*** 23:28 Сектор с азербайджанскими болельщиками заполнен уже почти полностью. Наша трибуна освистала выходивших на разминку футболистов «Байера».

*** 23:17 Стартовые составы «Карабаха» и «Байера». «Карабах»: Андрей Лунев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо. «Байер»: Матей Коварж, Пьеро Инкапье, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Джереми Фримпонг, Роберт Андрих, Гранит Джака, Йонас Хофманн, Флориан Вирц, Амин Адли, Борха Иглесиас. *** 14:19 Сегодня в полночь по бакинскому времени в Леверкузене на стадионе «БайАрена» начнется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между лидером Бундеслиги «Байером» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».