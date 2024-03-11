Лига Европы: «Карабах» выдержал стартовый штурм «Байера» обновлено 00:29

Эльмир Алиев, Леверкузен

У «Байера» вынужденная замена.

Йонас Хофманн покидает поле из-за травмы. Его заменил Эзекиель Паласиос. Идет 28-я минута.

*** 00:19

«Карабах» впервые не пропустил быстрый гол, играя в гостях против немцев.

Пару раз нашей команде удалось даже выйти в атаку, но удары по воротам были неопасными.

*** 00:11

«Байер» навалился на ворота «Карабаха» с первых минут и уже создал несколько опасных моментов.

Мы помним, что "Карабах" в Германии всегда пропускал быстрые голы. Очень важно выдержать стартовый натиск!

*** 00:00

Матч «Байер» - «Карабах» начался.

По уточненным данным, на сектор с азербайджанскими болельщиками продано 1800 билетов.

В Леверкузене прекрасная погода. Выше 10 градусов. Дождя нет.

*** 23:43

Стартовые составы завершили разминку. До начала матча осталось чуть больше 15 минут.

*** 23:28

Сектор с азербайджанскими болельщиками заполнен уже почти полностью.

Наша трибуна освистала выходивших на разминку футболистов «Байера».

*** 23:17

Стартовые составы «Карабаха» и «Байера».

«Карабах»: Андрей Лунев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.

«Байер»: Матей Коварж, Пьеро Инкапье, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Джереми Фримпонг, Роберт Андрих, Гранит Джака, Йонас Хофманн, Флориан Вирц, Амин Адли, Борха Иглесиас.

*** 14:19

Сегодня в полночь по бакинскому времени в Леверкузене на стадионе «БайАрена» начнется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между лидером Бундеслиги «Байером» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Судить встречу будет английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Главным на VAR будет также англичанин Стюарт Эттвелл, а помогать ему будет австралиец Джарред Гейван Джиллетт.

В первом матче в Баку команды сыграли вничью 2:2.

«Карабах» и «Байер» встречались также на групповой стадии. В Леверкузене «Карабах» проиграл 1:5, а в Баку – 0:1.

«Байер» уверенно лидирует в чемпионате Германии, опережая ближайшего преследователя - «Баварию» - на 10 очков и имея прекрасный шанс впервые в истории выиграть Бундеслигу.

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают уже 36 матчей подряд.

«Карабах» скоро вновь станет чемпионом Азербайджана. В этом нет никаких сомнений. При этом нынешний сезон – самый успешный для агдамцев в еврокубках. Никогда ранее ни «Карабах», ни какая-либо другая азербайджанская команда не доходили до 1/8 финала европейских клубных турниров.