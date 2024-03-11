Ильхам Алиев о проведении в Баку COP29

Проведение COP29 в Азербайджане является признанием усилий Азербайджана в отношении зеленого перехода. Так сказал президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Рассказывая о конкретных шагах Азербайджана в области зеленого перехода, глава государства особо подчеркнул в этом контексте открытие в октябре прошлого года солнечной электростанции мощностью 230 МВт, проект прокладки энергетического кабеля по дну Черного моря. «Таким образом, COP29 станет для нас первой возможностью показать, что живущая самостоятельно и ни от кого не зависящая страна может успешно развиваться. Это демонстрация правильности нашей политики. Политики, которую Азербайджан проводит на протяжении последних тридцати лет. С практической же точки зрения у нас появится возможность внести свой вклад в солидарность», - отметил Ильхам Алиев.

В своем выступлении президент Алиев рассказал и о четырехлетнем председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения, в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран.

Подчеркнув, что Азербайджан активно сотрудничает с девятью странами-членами Европейского союза, а также с Организацией исламского сотрудничества, глава государства отметил: «Поэтому у нас есть возможность объединить различные страны. Это именно то, что необходимо сейчас для решения климатических проблем».