Экс-президент Сербии: Мы не смогли, а Азербайджан смог

Международные институты не принимают активного участия в предотвращении новых конфликтов, заявил экс-президент Сербии Борис Тадич на панели «Восстановление раздробленного мира» в рамках 11-го Бакинского Глобального форума.

«Мы столкнулись с проблемой Косово, но не смогли добиться результата, достигнутого Азербайджаном. Должны найти практические решения этих проблем, иначе они будут продолжаться в течение нескольких поколений. Когда мы страдаем от травм, мы всегда помним об этом. Но мы не можем жить с этими травмами всю жизнь. Мы не можем сделать выводы из истории, поэтому иногда повторяем одни и те же ошибки», - заявил Тадич.

Он отметил, что в предотвращении новых конфликтов очень важную роль играет образование: «Для предотвращения новых конфликтов нам необходимо проводить просветительскую работу среди политиков – политиков нового поколения».