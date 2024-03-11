Помощник президента о потеплении отношений с Арменией

Официальный Баку прилагает все усилия для установления мира с Арменией, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Освободив Карабах, Азербайджан принес стабильность на Южном Кавказе. Сегодня Азербайджан прилагает все усилия для установления мира с Арменией. Все являются свидетелями потепления азербайджано-армянских отношений», - сказал Гаджиев в четверг на панельной сессии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, Азербайджан также всячески поощряет широкое региональное сотрудничество.