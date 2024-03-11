Кобахидзе посетит Азербайджан
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан, сообщают СМИ.
В рамках визита глава правительства проведет в Баку ряд двусторонних встреч высокого уровня, обсудит грузино-азербайджанские отношения.
Ираклий Кобахидзе, ставший премьер-министром Грузии в прошлом месяце, совершил свой первый зарубежный визит в Брюссель. Его визит в Азербайджан станет вторым зарубежным визитом, а также первым визитом в страны региона.
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