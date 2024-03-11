Сокурсница Путина возглавит Верховный суд

Основным кандидатом на должность главы Верховного суда России после смерти занимавшего эту должность Вячеслава Лебедева считается его заместитель, глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина.

Официально отбор заявок на должность пока он не окончен, но кандидатура Подносовой «в первых рядах», говорят источники. Такое назначение они считают «наиболее логичным» и вероятным.

Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета одновременно с Владимиром Путиным. Она стала зампредом ВС в 2020 году. По данным источников, никакого отношения к арбитражной системе она не имела, но считалась влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит».

Вячеслав Лебедев умер в феврале 2024 года в возрасте 80 лет. Он возглавлял Верховный суд с 1991 года. Лебедев руководил судом дольше всех в истории страны. В 2012 году Путин подписал закон о снятии верхнего возрастного предела для судей, чтобы Лебедев мог оставаться в своем кресле пожизненно.