Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:30

Если бы Евгений Пригожин воевал на стороне Украины, то, наверное, он сейчас в сердцах закричал бы: «Байден, где снаряды, где ATACMS?» (нецензурных ругательств, прежде адресованных высшему военному руководству России, бывший путинский повар, конечно, не допустил бы). А где на самом деле американские ATACMS — баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 350 километров? Вокруг их поставок Украине возникла неопределенность, окутал туман войны. На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. По его словам, в него вошли снаряды для 155 артиллерийских установок, большая партия артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS, средства ПВО и противотанковое оружие.

Об ATACMS, которые настойчиво просит у США Украина, ничего сказано не было. Однако сначала Reuters, а вслед за ним газета The Wall Street Journal сообщили, что вожделенные ракеты все же войдут в пакет. Они написали об этом с высокой степенью вероятности, ссылаясь на представителей американского правительства, и даже поведали о причинах изменения позиции Белого дома. До этого в администрации Байдена говорили о том, что ATACMS нужны самой Америке, ибо на складах Пентагона их осталось не так много. Но сейчас ситуация изменилась – вместо этих ракет, которые признаны устаревшими, в американскую армию начало поступать более современное оружие, именуемое Precision Strike Missile. Это высокоточные баллистические ракеты с дальностью действия до 400 километров. Стало быть, необходимость экономить ATACMS отпала. При этом, как уточняет WSJ, Украине будут направлены ракеты предыдущего поколения с дальностью до 160 километров, а не более новые, которые могут поражать цели на расстоянии 250 километров. Но этой стране и такие очень даже пригодятся. Ее военные эксперты говорят, что помимо артиллерийских снарядов ВСУ в первую очередь нужны три вида оружия - ATACMS, истребители F-16 и немецкие дальнобойные ракеты Taurus с дальностью до 400 километров, которые, как считают ВСУ, могут быть очень эффективными для поражения целей в Крыму.

С поставками Tаurus пока нет никакой ясности. Всегда осторожный канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что он не готов отправлять эти ракеты Украине, потому что для этого потребуется присутствие на украинской земле немецких техников, а это для него недопустимо. Логика не слишком убедительная — ВСУ прекрасно справляются и без инструкторов с аналогичными британскими ракетами Storm Shadows и с французскими Scalp. Вокруг ракет между союзниками идут жаркие дебаты и разрабатываются довольно хитроумные планы. Так, недавно было сообщено, что Германия может поставлять Taurus Великобритании, а та будет в большем количестве отправлять в Украину свои Storm Shadows. Вопрос о поставках ракет будет одним из первостепенных на начинающихся в пятницу переговорах в Берлине Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, к которым в рамках так называемого «Веймарского треугольника» примкнет польский премьер-министр Дональд Туск.

Цель переговоров, помимо обсуждения вопроса о военных поставках Украине, — стереть противоречия, возникшие между Германией и Францией. Они обострились после того, как в прошлом главный переговорщик с Владимиром Путиным Макрон выступил с ошеломляющим заявлением о том, что он не исключает отправку в Украину войск НАТО. Шольц тут же заявил, что никаких немецких военных на украинской земле не будет ни при каких обстоятельствах. В ответ Макрон сказал, что в Европе «сложилась ситуация, когда нельзя быть трусами». Ремарка была, разумеется, обращена к Шольцу. Тот, конечно же, обиделся. Однако время действительно не для трусости и не для обид. Европа, наконец, поняла, какая опасность ей грозит со стороны России. И хоть и медленно и порой неуклюже начала создавать коллективный фронт обороны. До этого по итогам визита Туска в Вашингтон американский президент Джо Байден пообещал предоставить этой стране кредит на 2 миллиарда долларов на закупку американских вооружений. Кроме того, Байден заявил о готовности поставить в Польшу 96 ударных вертолетов AH-64 Apache, которые значительно усилят возможности ее обороны. А Польша в свою очередь присоединилась к инициативе Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину. Тогда он сказал, что это будет возможно, если удастся получить финансирование. Теперь деньги нашлись для закупки 300 тысяч снарядов.

Таким образом, пласты в старушке Европе начали сдвигаться. Но остается главный вопрос — готовы ли будут в ближайшее время в Конгрессе США решить, наконец, судьбу многострадального пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов, который уже одобрил Сенат (61 миллиард из этой суммы, напомним, должен пойти Киеву). Одобрение пакета полностью зависит от бесхребетного спикера Майка Джонсона, послушного орудия в руках республиканского босса Дональда Трампа, который категорически против выделения помощи Украине. Джонсон не только не предлагает сам решения этой проблемы, но даже не хочет поставить вопрос на голосование в палате. Преодолеть этот способ можно двумя путями - мягким и жестким. Конгрессмены могут предложить Украине деньги на военную помощь в кредит, что в принципе должно умиротворить трамповскую ультраправую рать, потому что начальник вроде бы сам предлагал такой вариант. Это, конечно, будет совсем не то, что одобрить весь пакет, но хоть что-то. Второй путь - голосование по схеме discharge petition (переводится как «ходатайство об увольнении»), когда вопрос выносится на голосование в обход спикера и независимо от его воли. Демократы в палате, которые составляют почти половину ее состава, двумя руками за такое решение.