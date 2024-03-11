Сунак обратился к Азербайджану: «Вы достигнете прочного мира с Арменией»

В 2024 году Великобритания окажет поддержку Азербайджану в успешном проведении COP29, говорится в заявлении премьер-министра королевства Риши Сунака, адресованного участникам 11-го Глобального Бакинского форума. Об этом в соцсети Х сообщил посол Великобритании в Баку Фергус Олд.

«Я надеюсь, что к тому времени (к моменту проведения COP29) вы достигнете прочного мира с Арменией, и мы сможем приветствовать новую эру партнерства и сотрудничества между нашими двумя странами», - говорится в заявлении Сунака.