Милли Меджлис разгневан резолюцией Европарламента

Принятая Европейским парламентом 13 марта резолюция «в очередной раз продемонстрировала открытую предвзятость этой организации в отношении Азербайджана», говорится в заявлении Милли Меджлиса касательно резолюции Европарламента «О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

«Создается впечатление, что Европарламент полностью стал законным представителем армянского лобби, азербайджанофобских, исламофобских, шовинистических и расистских сил, и забыл о том, что в первую очередь должен заниматься проблемами европейских народов, вызовами, с которыми они сталкиваются», - говорится в заявлении.

В Милли Меджлисе сообщили, что «Европарламент на протяжении многих лет даже на словах отказывался признавать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

«Однако нынешняя кампания против территориальной целостности и суверенитета нашей страны показывает, что Европейский парламент однозначно пошел в наступление на Азербайджан, отбросив в сторону лицемерие и двуличие.

Содержащиеся в резолюции открытые угрозы и требования против Азербайджана, очевидная поддержка и попытки воскресить сепаратистов, умышленное игнорирование военных провокаций Армении на условной границе, а также попытки представить действия Франции, которые на самом деле нацелены на обострение ситуации на Южном Кавказе, как якобы «поддержку реформ в армии», и многие другие аспекты являются тому доказательством», - говорится в заявлении.