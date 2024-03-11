Впечатляющий выигрыш в размере 75 000 манатов достался участнику лотереи Papaq at, билет на которую был приобретен в ограниченном количестве в честь праздника Новруз от официального организатора и оператора спортивных ставок страны - Azərlotereya.

Счастливый билет был приобретен в торговой точке возле станции метро "28 May". Эмиль Джафаргулиев из Баку смог удержать удачу за хвост и получил выигрыш в размере 75 000 манатов в игре Papaq at.

В лотерее Papaq at, билеты на которую стоили 3 маната, каждый имеет шанс выиграть 75 000 AZN за один билет, а также 10 000 AZN за еще 17 билетов. Не упустите свой шанс проверить свою удачу, ведь билеты на Новруз выпущены ограниченным тиражом.

Участие в азартных играх разрешено только лицам старше 18 лет. В рамках других лотерейных билетов Poz-Qazan от Azərlotereya ищутся счастливчики, которые могут выиграть крупные призы в размере 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 и 25 000 манатов.

Билеты можно приобрести в магазинах Misli и Azərlotereya, в отделениях Azərpoçt, на рынках и в киосках города, а также оформить заказ на сайте Wolt.